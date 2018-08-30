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Четверг, 30 августа 2018, 10:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

В США утонул российский турист

Гражданин России утонул во время отдыха на территории заповедника Glen Canyon в американском штате Аризона. Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщает Associated Press, 29 иностранцев арендовали три понтонные лодки на озере Пауэлл. Некоторые туристы решили поплавать без спасательных жилетов. В этот момент налетел сильный ветер, погода испортилась.

Часть находящихся в воде людей сумели взобраться на лодки, другие поплыли к берегу самостоятельно. Уже на берегу выяснилось, что один из туристов утонул. Погибшим оказался 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась другим пострадавшим. Несколько человек попали в больницу.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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