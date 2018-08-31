Генконсул РФ: США «фактически прекратили» выдачу виз россиянам

США «фактически прекратили» выдачу виз гражданам России, в том числе по гуманитарным ситуациям. Такое заявление сделал генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя ситуацию с россиянином, который утонул в штате Юта.

«Сейчас же за ним (погибшим россиянином – прим. ред.) вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Пока вопрос «приезда родственников в США» не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», – приводит словам Писарева РИ «Новости».

По словам генконсула, отправка тела погибшего возможна и без присутствия родственников. По его словам, заниматься этим вопросом должна будет страховая компания.

Как писал «Новый День», вчера, 30 сентября, стало известно, что во время отдыха на территории заповедника Glen Canyon в американском штате Аризона утонул гражданин России. Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что 29 иностранцев арендовали три понтонные лодки на озере Пауэлл. Часть туристов решили поплавать без спасательных жилетов. В этот момент погода сильно испортилась, поднялась волна. Некоторые пловцы смогли выбраться из воды на лодки, другие поплыли к берегу. Только на берегу стало ясно, что 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга утонул.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась другим пострадавшим. Несколько человек попали в больницу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.08.18

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