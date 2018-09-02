ЧП в Иркутской области: пропал вертолет

В Иркутской области пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились трое сотрудников авиакомпании «Ангара». В 14:00 экипаж не вышел на связь. В настоящее время организована поисковая операция, к которой привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что в Киренске и Иркутске в готовности к вылету находятся вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 со спасателями на борту.

Источник, знакомый с ситуацией, которого цитирует «Интерфакс», сообщил, что вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии», и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Целью полета также была аэрофотосъемка полет на территории Казанчинско-Ленского района.

Не исключено, что пропавший вертолет совершил вынужденную посадку.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 02.09.18

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