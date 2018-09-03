Выживших при крушении Ми-8 в Иркутской области нет. Возбуждено уголовное дело

На месте крушения вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» в Иркутской области обнаружены тела трех членов экипажа, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

В настоящее время решается вопрос об эвакуации тел погибших. В ведомстве отметили, что спасателям пришлось высадиться в 1,5 км от места крушения и идти к нему пешком.

По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» вылетел 2 сентября в 11:00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута Иркутской области в Казачинско-Ленский район для выполнения аэросъемки по заказу «Новосибирскгеологии». На его борту находились 3 члена экипажа. В установленное время вертолет не вышел на связь. Была организована поисковая операция с привлечением вертолета Ми-8 и самолета Ан-26. Утром 3 сентября обломки вертолета были найдены спасателями на территории Казачинско-Ленского района.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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