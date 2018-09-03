Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Иркутской области вертолета

Спасатели обнаружили место предполагаемой аварии вертолета Ми-8 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

«Частный вертолёт Ми-8 обнаружен на территории Казачинско-Ленского района. По визуальным данным с воздуха, вертолёт разрушен, людей рядом нет», – говорится в сообщении. Место падения винтокрылой машины находится в 290 км на юго-восток от города Усть- Кут. Сейчас спасатели определяют ближайшее место для возможной посадки авиационной техники.

Как писал «Новый День», вертолет Ми-8, на борту которого находились трое сотрудников авиакомпании «Ангара» пропал 2 сентября. В 14:00 экипаж не вышел на связь, была организована поисковая операция, к участию в ней были привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ан-26.

В Киренске и Иркутске в готовность к вылету были приведены вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 со спасателями на борту.

Разбившийся вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии», и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Целью полета также была аэрофотосъемка.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 03.09.18

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