Суд отправил экс-мэра Йошкар-Олы на 10 лет за решетку и оштрафовал на 17 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, он признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и взяточничестве (ст.289, п.«г» ч.4 ст.290 и п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

С 25 апреля 2005 года по 25 ноября 2015 года Плотников занимал различные должности муниципальной службы в администрации Йошкар-Олы. В суде доказано, что он, вопреки установленным законом запретам, через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Региональная управляющая компания». Данная организация занималась сдачей в субаренду муниципальной недвижимости, которая впоследствии стала собственностью этой организации.

Кроме того, он занимался управлением ООО «Столица-Строй», осуществлявшим строительство многоквартирных домов в престижных районах города. Указанным коммерческим организациям Плотников предоставлял льготы, преимущества, а также покровительство в иной форме. Следователи установили, что доход от предпринимательской деятельности обоих юридических лиц превысил 300 млн рублей.

Кроме того, Плотников, являясь заместителем мэра Йошкар-Олы, а затем первым заместителем мэра городского округа в 2011 и 2012 годах получил взятки за оказание содействия в предоставлении земельных участков под строительство в виде трех гаражей, которые были оформлены на его тещу. Их общая стоимость превысила 1,3 млн рублей.

Приговором суда Плотникову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 17 млн рублей.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 07.09.18

В центре Ялты сильный ливень смыл женщину и несколько животных. / Южноуральские «умельцы» затопили газопровод. / Трагедия в Армянске – результат партнёрства Москвы с олигархом Фирташем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»