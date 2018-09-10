В Астрахани экс-комиссар отправился колонию за продажу военного билета

В Астрахани двум бывшим сотрудникам военного комиссариата вынесли приговор. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, экс-комиссара города Фатыха Утебалиева и старшего помощника начальника отделения этого же военного комиссариата Жанну Агапову обвиняли в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ) и в пособничество покушению на мошенничество (ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ), соответственно.

В суде было доказано, что в апреле-мае 2018 года Утебалиев через Агапову передал гражданину заведомо недостоверную информацию о том, что в связи с уклонением от призыва на военную службу материалы в отношении его направлены в Следственный комитет РФ, который объявил его в розыск. Одновременно с этим военный комиссар предложил «решить» данный вопрос, за вознаграждение в 50 тысяч рублей.

После получения денежных средств Утебалиев был задержан. Решением суда Агаповой назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, Утебалиеву – в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев и штрафа в размере 40 тысяч рублей. Суд также лишил его права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в органах государственной власти сроком на 2 года.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 10.09.18

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