В Саратове задержали таможенника за взятку в 1,5 млн рублей

В Саратове по подозрению во взяточничестве задержали начальника службы таможенного контроля. Сотрудник таможни получил 1,5 млн рублей за занижение пошлин и налогов на ввозимый товар.

По версии следствия, с января 2017 года по сентябрь 2018 года подозреваемый получил взятку от представителя коммерческой организации общей суммой более 1,5 млн рублей. «При передаче очередной суммы денег сотрудник таможни был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», – сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения по стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 12.09.18

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