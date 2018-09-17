Актер погиб от удара в висок на съемках телесериала

В Ярославской области скончался актер, который получил травму на репетиции массовой драки во время съемок сериала «СМЕРШ». Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Тутаеве. 50-летнего мужчину с травмой головы госпитализировали в пятницу, 14 сентября. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По данным следствия, актер принимал участие в съемке сцены с массовой дракой. На репетиции мужчина получил удар в висок. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего. В качестве свидетелей выступают члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 17.09.18

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