Сегодня, 22 октября, на съемках военной драмы «Ильинские рубежи» в Калужской области случилась трагедия – погиб каскадер. Мужчина попал под гусеницы танка во время одной из батальных сцен.

На съемках военной драмы в Калужской области танк раздавил каскадера

Сейчас на съемочной площадке работают следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Организовано проведение доследственной проверки. «Сегодня на территории недействующего аэродрома в городе Медынь при съемках художественного фильма погиб 31-летний житель Москвы. По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка. По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около 3-х метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу», – сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, продолжается опрос очевидцев. По данным «Невских новостей», смертельную травму получил каскадер Олег Шелкин.

Фото: скриншот с видео СКР

Кинолента «Ильинские рубежи» расскажет зрителям о подвиге подольских курсантов во время обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Доход от проката фильма решено направить на создание современного музея и военно-исторического мемориального комплекса фортификации на Ильинском рубеже.

Как писал «Новый День», в середине сентября смертельный инцидент произошел на съемках сериала «СМЕРШ» в Ярославской области. Актер скончался от травмы, полученной во время репетиции сцены массовой драки. Инцидент произошел в городе Тутаеве. 50-летнего мужчину с травмой головы госпитализировали 14 сентября. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

На репетиции мужчина получил удар в висок. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст.111 УК РФ).

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 22.10.18

Правительство Севастополя второй год подряд проваливает освоение бюджета. / В Тюмени спасли ребенка из стиральной машины (ФОТО). / Авария на сетях Нижнего Тагила: электрик погиб, Уралвагонзавод обесточен. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»