Избитый в полиции адвокат попал под «уголовку»: его обвинили в насилии над правоохранителем

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша. Ранее он сообщил, что его избили полицейские при задержании 9 сентября. Против адвоката возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Алексей Аванесян, защищавший Беньяша.

Накануне Беньяш должен был выйти на свободу после 14 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. Как сообщил Аванесян, за несколько часов до освобождения следователь «решил провести с ним какие-то действия». После этого Беньяш был задержан на двое суток. «Возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ и задержали пока на 48 часов», – написал Аванесян. Он уточнил, что его подзащитному приписывают нападение на полицейского с нанесением «синячков и кровоподтеков».

Как сообщал «Новый День», адвокат Михаил Беньяш оказался в числе задержанных участников несогласованного шествия противников пенсионной реформы, которое прошло в Краснодаре 9 сентября. Полицейские схватили Беньяша, когда тот направлялся к месту проведения протестной акции для оказания юридической помощи тем, кого, возможно, будут задерживать. Ранее адвокат заявил в соцсетях о готовности оказывать юридическую помощь задержанным на митинге протеста.

Неизвестные люди в штатском затолкали Беньяша в машину, где избили и отобрали телефон и личные вещи. Как рассказал адвокат, в машине один из неизвестных в штатском стал вырывать у него мобильный телефон, заламывать ему руки, а затем начал душить: «Я не понимал, куда меня привезли: бросили лицом в асфальт и поволокли по лестнице на третий или четвертый этаж. В кабинете один из людей в штатском нанес мне несколько ударов в лицо, потом бросил меня на пол и я ударился головой о сейф». В наручниках адвокат провел семь часов, пока полиция не допустила к нему коллегу.

После произошедшего медики поставили Беньяшу диагноз «травматический отит средней степени». В соцсетях адвокатом пострадавшего были опубликованы фото задержанного коллеги, на которых запечатлены следы побоев на его лице и руках.

По версии полицейских, в машине Беньяш якобы стал биться головой об стекло и выбивать двери, пытаясь сбежать, и таким образом нанес себе травмы. На требования прекратить эти действия он якобы ответил отказом, что стало поводом для привлечения его к административной ответственности по статье 19.3 КоАП (невыполнение требований сотрудника полиции).

Михаила Беньяша обвинили в участии в несогласованной акции и неповиновении полиции, он получил 14 суток ареста.

После инцидента 360 адвокатов со всей России выступили с обращением в Федеральную палату адвокатов с осуждением незаконных, по мнению коллег пострадавшего защитника, действий полиции и призвали провести открытое заседание Совета ФПА и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов ФПА РФ, а также потребовать от органов государственной власти «эффективного расследования нападения на адвоката Беньяша».

В президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека выразили возмущение ситуацией с избиением Беньяша и призвали к тщательному расследованию обстоятельств его задержания.

Глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко обсудил задержание Беньяша с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Министр пообещал разобраться в ситуации.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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