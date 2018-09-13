За избитого полицией адвоката вступился СПЧ, а глава МВД пообещал разобраться в инциденте

В президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека выразили возмущение ситуацией с избитым полицейскими адвокатом из Краснодара Михаилом Беньяшем и призвали к тщательному расследованию обстоятельств его задержания, сообщается на сайте СПЧ.

Зампред СПЧ Евгений Бобров отметил, что совет держит данный инцидент на контроле, добавив, что краснодарские коллеги направили обращения в Федеральную палату адвокатов (ФПА), Следственный комитет и прокуратуру.

Глава Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев, в свою очередь, заявил, что не будет давать оценку ситуации с пострадавшим адвокатом до получения официальных ответов на обращения.

Тем временем глава ФПА Юрий Пилипенко обсудил ситуацию с Беньяшем с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Президент палаты рассказал главе МВД о поступившей в палату информации о незаконном задержании адвоката правоохранителями и неправомерном применении к нему физической силы, сообщает «Адвокатская газета». Министр пообещал разобраться в ситуации.

Ожидается, что сегодня вопиющий случай с Беньяшем обсудит Федеральная палаты адвокатов.

Как сообщал «Новый День», адвокат Михаил Беньяш оказался в числе задержанных участников несогласованного шествия противников пенсионной реформы, которое прошло в Краснодаре 9 сентября. Полицейские схватили Беньяша, когда тот направлялся к месту проведения протестной акции для оказания юридической помощи тем, кого, возможно, будут задерживать. Ранее адвокат заявил в соцсетях о готовности оказывать юридическую помощь задержанным на митинге протеста.

Неизвестные люди в штатском затолкали Беньяша в машину, где избили и отобрали телефон и личные вещи. Как рассказал адвокат, в машине один из неизвестных в штатском стал вырывать у него мобильный телефон, заламывать ему руки, а затем начал душить: «Я не понимал, куда меня привезли: бросили лицом в асфальт и поволокли по лестнице на третий или четвертый этаж. В кабинете один из людей в штатском нанес мне несколько ударов в лицо, потом бросил меня на пол и я ударился головой о сейф». В наручниках адвокат провел семь часов, пока полиция не допустила к нему коллегу.

После освобождения Беньяш вынужден был обратиться к врачам: ему поставили диагноз «травматический отит средней степени». В соцсетях адвокатом пострадавшего были опубликованы фото задержанного коллеги, на которых запечатлены следы побоев на его лице и руках.

После инцидента 360 адвокатов со всей России выступили с обращением в Федеральную палату адвокатов с осуждением незаконных, по мнению коллег пострадавшего защитника, действий полиции и призвали провести открытое заседание Совета ФПА и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов ФПА РФ, а также потребовать от органов государственной власти «эффективного расследования нападения на адвоката Беньяша». По оценке главы ФПА, вынесенные в отношении Беньяша судебные решения «небезупречны». Ожидается, что случай с Беньяшем сегодня обсудит Федеральная палаты адвокатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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