«Били, душили, бросали лицом на асфальт»: полиция ответит за избиение адвоката в Краснодаре, пообещали его коллеги

Федеральная палата адвокатов (ФПА) ответила на обращение более 300 адвокатов из 50 российских регионов с призывом защитить коллегу Михаила Беньяша, задержанного и избитого сотрудниками полиции в Краснодаре 9 сентября – в день всероссийского протеста против повышения пенсионного возраста. Президент ФПА Юрий Пилипенко заявил, что в Федеральной палате адвокатов внимательно следят за ситуацией, сложившейся с Беньяшем. «ФПА реализует свои полномочия, с тем чтобы по данному делу было принято законное решение, исключен произвол в отношении нашего коллеги», – заявил Пилипенко в комментарии «Адвокатской газете». По его словам, вынесенные в отношении Беньяша судебные решения «небезупречны».

«Так, административная ответственность за неповиновение распоряжению или требованию сотрудника полиции может наступать, если они являются законными. Однако законность этих требований в постановлении судьи не обоснована; к этому есть вопросы, что дает полноценные правовые основания для обжалования вынесенных судебных актов», – уточнил руководитель палаты. Глава ФПА также сообщил, что в четверг, 13 сентября, в Федеральной палате состоится заседание ее совета, на котором будет рассмотрен вопрос по ситуации с Михаилом Беньяшем. «Совет примет соответствующие решения», – добавил он.

В свою очередь, вице-президент ФПА Андрей Сучков позитивно оценил проявленную адвокатами корпоративную солидарность и обеспокоенность судьбой коллеги, отметив, что палата начала активно заниматься этим вопросом задолго до получения обращения.

Адвокатское сообщество будет добиваться, чтобы все виновные в избиении Беньяша были наказаны, сообщили краснодарские коллеги пострадавшего адвоката.

Адвокат Михаил Беньяш оказался в числе задержанных участников несогласованного шествия противников пенсионной реформы. Полицейские схватили Беньяша, когда тот направлялся к месту проведения протестной акции для оказания юридической помощи тем, кого возможно будут задерживать. Ранее адвокат заявил в соцсетях о готовности оказывать юридическую помощь задержанным на митинге протеста. Накануне акции Беньяш узнал, что полицейские планируют силовую операцию против него, чтобы сорвать профессиональную деятельность по защите задержанных участников протестной акции. 9 сентября адвокат подал заявления в Следственный комитет и прокуратуру о незаконных оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в отношении него правоохранителями. Спустя час его задержали неизвестные люди в штатском, затолкали в машину, где избили и отобрали телефон и личные вещи.

Как рассказал адвокат, в машине один из неизвестных в штатском стал вырывать у него мобильный телефон, заламывать ему руки, а затем начал душить. «Я не понимал, куда меня привезли: бросили лицом в асфальт и поволокли по лестнице на третий или четвертый этаж. В кабинете один из людей в штатском нанес мне несколько ударов в лицо, потом бросил меня на пол и я ударился головой о сейф», – рассказал Беньяш в комментарии изданию «Кавказский узел». В наручниках адвокат провел семь часов, пока полиция не допустила к нему коллегу.

После освобождения Беньяш вынужден был обратиться к врачам: ему поставили диагноз «травматический отит средней степени» – это помимо того, что адвокат получил синяки и ссадины на лице и теле.

10 сентября Ленинский районный суд Краснодара признал адвоката виновным по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и приговорил к 40 часам обязательных работ. Кроме того, Беньяш получил 14 суток ареста по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции». Его адвокаты заявили, что судебные постановления были приняты с многочисленными нарушениями. «Во всех ходатайствах нам было отказано, в том числе в привлечении к участию в деле прокурора; в допросе свидетелей, а также лиц, составлявших протокол, и понятых. Судья отказался также ознакомиться с видеозаписью задержания Беньяша и приобщить ее к материалам дела», – пояснил один из защитников Беньяша адвокат Алексей Аванесян в комментарии «Адвокатской газете». Он добавил, что уже подал заявление в СКР на имя Александра Бастрыкина о совершении сотрудниками полиции ряда тяжких преступлений в отношении Беньяша.

После инцидента с краснодарским адвокатом глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков разместил на своей странице в Facebook обращение в Федеральную палату адвокатов с осуждением незаконных, по мнению коллег пострадавшего защитника, действий полиции.

«Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги – это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций, – говорится в обращении, которое подписали 320 адвокатов из 50 регионов России. –– В связи с этим мы считаем невозможным оставить такой произвол без внимания всего адвокатского сообщества России и без должного реагирования».

Подписанты призвали Федеральную палату адвокатов (ФПА) провести открытое заседание Совета ФПА и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов ФПА РФ, уполномочить представителя ФПА защищать интересы адвокатской корпорации в этом деле, а также потребовать от госорганов государственной власти «эффективного расследования нападения на адвоката Беньяша».

Сам пострадавший адвокат в своем Facebook поблагодарил коллег за поддержку: «Не ожидал, если честно. Это все очень круто и очень важно. Я очень не хотел, быть героем такого кейса, но мы не должны допускать того, чтобы били и вот так задерживали адвокатов. Это вопрос нашей состоятельности, нашего самоуважения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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