Российское судно задержали в Южной Корее из-за санкций США

Из южнокорейского порта Пусан не выпускают судно «Севастополь», которое принадлежит приморской компании «Гудзон», попавшей под антироссийские санкции США. К решению проблемы подключилось генконсульство РФ. На помощь экипажу готов прийти Российский профсоюз моряков.

Как сообщил представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский, об аресте судна речь не идет. «Севастополь» задержан агентом, который не выдает разрешение на выход из порта, передает «Интерфакс». «Агент не раскрывает точные причины, по которым не выдает разрешение, действует ли он по своей инициативе или чьей-либо другой, мы пока не знаем», – отметил Осичанский.

В настоящее время к решению вопроса подключилось генконсульство в Пусане. Дело в том, что данные о задержании судна поступили в компанию вечером в пятницу. Как правило, такие уведомления присылают на английском языке, в этот раз письмо было написано на корейском, добавил собеседник агентства.

Председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов заявил, что пока экипаж не обращался за помощью. «На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать»,– цитирует Суханова РИА «Новости».

По его словам, у компании «Гудзон» ранее были проблемы с трудовыми контрактами экипажей. Профсоюз даже вносил судовладельца в черный список, из-за того, что он обманывал моряков.

Обвинения в адрес России от США прозвучали на заседании Совбеза ООН 17 сентября. В частности, Вашингтон заподозрил российские суда в поставках нефти КНДР. По утверждению постпреда США Никки Хейли, танкеры, принадлежащие компаниям РФ, перекачивали нефтепродукты с судна на судно прямо в море. «Только в этом году США отследили как минимум 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль», – заявила тогда Хейли.

В свою очередь Россия отрицает нарушение санкционного режима в отношении Северной Кореи. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

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