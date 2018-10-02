Российскому судну разрешили покинуть порт Южной Кореи

Судно «Севастополь» может беспрепятственно покинуть южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщили в генеральном консульстве России. Официальных причин задержания озвучено так и не было.

Власти Южной Кореи сняли ограничения на выход в море судна «Севастополь». «Запрет снят, технически они могут хоть сейчас покинуть порт», – сказал РИА «Новости» представитель российского дипведомства.

Однако пока экипаж «Севастополя» не готов к отплытию. Вероятно, судно выйдет из порта до конца недели.

Официальных причин задержания российского судна озвучено так и не было.

Ранее сообщалось, что «Севастополь», принадлежащий приморской компании «Гудзон», задержан в связи с нарушением американских санкций. Тогда к решению проблемы подключились дипломаты.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 02.10.18

Ещё минус один: курганский губернатор ушел в отставку. / «Ситуация с наездами непростая, и это только начало» ‒ ГИБДД обеспокоена ростом ДТП с пешеходами. / Новые отставки в мэрии: Шадрина убрали из ЦПКиО, Трапезникова – из администрации Орджоникидзевского района. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»