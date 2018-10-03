Знаменитого актера задержали за совращение подростка в Москве

В Москве задержали 44-летнего мужчину за преступление против половой неприкосновенности подростка. По данным СМИ, речь идет об актере театра и кино Михаиле Фатееве.

По версии следствия, в июле мужчина вступил в переписку с несовершеннолетним. Он отправлял подростку порнографические снимки и предлагал продолжить общение при личной встрече, сообщает пресс-служба московского главка СКР. Ребенок рассказал об этом родителям и те обратились в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации). Подозреваемого задержали, следствие ходатайствует о его аресте.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что за совращение несовершеннолетнего задержан актер Михаил Фатеев. Он с 2002 года играет в Театре Романа Виктюка, а также снимался в 36 фильмах, в том числе «Марш Турецкого», «Диверсант», «Глухарь», «Метро», «Тайный знак», «Чемпион» и «Офицеры».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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