СМИ: Оскандалившийся развратом актер обнаружен мертвым в СИЗО

Актер известных телесериалов Михаил Фатеев, обвиняемый в развратных действиях, найден мертвым в следственном изоляторе на северо-западе Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Сообщается, что тело актера было обнаружено утром. «Предположительная причина смерти – суицид», – сказал собеседник агентства.
По его словам, камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних в камере, а сосед Фатеева спал. «Ночью Фатеев зашел в туалет, где и было обнаружено его тело», – добавил источник.
В начале октября Кунцевский суд Москвы заключил Фатеева под стражу на срок до 30 ноября. Актер обвиняется по части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»). По данным следствия, он вступил в переписку в Интернете с несовершеннолетним, в которой, в частности, предлагал личную встречу и рассылал порнографические изображения.
Фатеев снимался в ряде популярных российских сериалов, в том числе «Глухарь», «Диверсант», «Солдаты» и «Марш Турецкого».
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 11.10.18
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