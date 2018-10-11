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Четверг, 11 октября 2018, 18:35 мск

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СМИ: Оскандалившийся развратом актер обнаружен мертвым в СИЗО

Кадр из фильма «Солдаты-2» (2004 год)

Актер известных телесериалов Михаил Фатеев, обвиняемый в развратных действиях, найден мертвым в следственном изоляторе на северо-западе Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что тело актера было обнаружено утром. «Предположительная причина смерти – суицид», – сказал собеседник агентства.

По его словам, камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних в камере, а сосед Фатеева спал. «Ночью Фатеев зашел в туалет, где и было обнаружено его тело», – добавил источник.

В начале октября Кунцевский суд Москвы заключил Фатеева под стражу на срок до 30 ноября. Актер обвиняется по части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»). По данным следствия, он вступил в переписку в Интернете с несовершеннолетним, в которой, в частности, предлагал личную встречу и рассылал порнографические изображения.

Фатеев снимался в ряде популярных российских сериалов, в том числе «Глухарь», «Диверсант», «Солдаты» и «Марш Турецкого».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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