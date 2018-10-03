Выходец из Приморья грозит взорвать у стен Кремля внедорожник

В центре Москвы полицейские ведут переговоры с неизвестным мужчиной, который угрожает взорвать Mercedes-Benz G-класса, который припарковал на Васильевском спуске, сообщает «Интерфакс».

Водиль совершил попытку проехать под «кирпич» на Красную площадь, но его остановили. Он заявил, что готов взорвать машину, если с ним не встретится президент России Владимир Путин. По данным телеграм-канала Mash, он требует встречи с главой МВД Москвы Владимиром Колокольцевым.

«Пятый канал» в свою очередь сообщает, что мужчина грозит подорвать газовый баллон, который находится в автомобиле. Переговоры ведет комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. По предварительным данным, за рулем внедорожника находится житель Приморского края Дмитрий Шалай.

Что именно заставило мужчину пойти на столь отчаянный поступок, пока не известно.

Территория Васильевского спуска в данный момент оцеплена. Стянуты экстренные службы. Автомобиль находится около храма Василия Блаженного.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.18

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