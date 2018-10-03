В Москве «подрыватель» Кремля сдался полиции

В Москве мужчина, который угрожал взорвать свой «Гелендваген» у стен Кремля, сдался полиции. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что первоначально сотрудники полиции остановили машину, так как водитель в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на площадь Васильевский спуск. «Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет», – отметили в МВД.

Сообщается, что нарушитель порядка сдался сотрудникам полиции после «беседы» с прибывшими на место ЧП представителями руководства правоохранительных органов и экстренных служб.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся следственные действия. Нарушитель доставлен в местный отдел полиции. Решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы и возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ЧП произошло около 3 часов дня. Задержанный попытался проехать под «кирпич» на Красную площадь, но его остановили. Он заявил, что готов взорвать машину, если с ним не встретится президент России Владимир Путин.

«Пятый канал» в свою очередь отмечал, что мужчина грозит подорвать газовый баллон, который находится в автомобиле. Переговоры вел комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников. По предварительным данным, за рулем внедорожника находится житель Приморского края Дмитрий Шалай.

Мотивы поступка пока неизвестны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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