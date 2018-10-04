Под Костромой упал вертолет, три человека погибли

В Костромской области потерпел крушение частный вертолет AS-350. В результате аварии три человека погибли. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о ЧП от местных жителей поступило в экстренные службы накануне вечером. Крушение произошло в лесу около деревни Вонышево Солигаличского района. Когда спасатели и полиция прибыли на место, они обнаружили обломки вертолета и три трупа, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств крушения вертолета, личности погибших, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

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