Замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой (Видео с места аварии)

Один из погибших в авиакатастрофе в Костромской области – заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. Личности пилота и второго пассажира также установлены. По неподтвержденным данным, вертолет вылетел без официального разрешения, долго кружил над местностью, а затем упал.

О крушении вертолета AS-350 в экстренные службы сообщили местные жители вчера вечером. Авария произошла в лесу около деревни Вонышево Солигаличского района. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции и следователи. Причины ЧП устанавливаются.

Позже выяснилось, что на борту был 58-летний замгенпрокурора России, государственный советник юстиции 1 класса Саак Карапетян, передает «Интерфакс». Личности двух других погибших также установлены. По словам источников, на момент крушения вертолета замгенпрокурора находился в отпуске.​

Кадры с места аварии, опубликованные на канале СКР

На одном из авиафорумов появилась информация, что вертолет совершал вылет без официального разрешения. AS-350 принадлежал частной компании, вероятно, машину для полета арендовали в Архангельской или Вологодской области. Вертолет рухнул через 40 минут после взлета. По свидетельствам очевидцев, он долго кружил над местностью и пытался сесть.

Телеграм-канал Mash сообщил, что Карапетян летал охотиться. Три ружья были найдены среди обломков упавшего борта. Замгенпрокурора и его друзья прилетели в охотничьи угодья около деревни Дьяконово. Сегодня – должны были стартовать по делам в Вологодскую область. Но по непонятным причинам решили вылететь накануне – в плохую погоду, не поставив в известность диспетчера.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». «Дано поручение об изъятии технической и полетной документации, устанавливаются причины произошедшего», – сообщили в пресс-службе СКР.

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

Кострома. Другие новости 04.10.18

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