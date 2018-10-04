В авиакатастрофе под Костромой вместе с замом Чайки погиб его родственник

В Генпрокуратуре России подтвердили гибель замгенпрокурора Сака Карапетяна в крушении вертолета AS-350 в Костромской области.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, чиновник находился на борту разбившегося вертолета. При этом он отметил, что пилот заранее подал уведомление о полете – получение специального разрешения в этом случае не требовалось. Ранее сообщалось, что вертолет вылетел без официального разрешения.

Напомним, вертолет разбился вечером 3 октября около деревни Вонышево Солигаличского района. На его борту находились три человека – пилот и двое пассажиров. Все они погибли. В числе жертв катастрофы, по данным СМИ, оказался племянник замгенпрокурора Арек Карапетян. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.

По некоторым данным, находившийся в отпуске Саак Карапетян направлялся на охоту. Причиной крушения могла стать плохая видимость: вертолет зацепился за ветви деревьев, после чего упал на землю. Точную причину аварии определит Межгосударственный авиационный комитет: ведомство уже начало расследование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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