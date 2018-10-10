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Среда, 10 октября 2018, 17:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Самарский гаишник закрыл глаза на нарушения дорожников в обмен на 36 тонн щебня

Алексей Тулин Фото: пресс-служба СКР

Самарские следователи выявили в рядах Госавтоинспекции коррупционера. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, на взятке попался начальник отделения дорожной инспекции самарской ГИБДД Алексей Тулин.

Следователи установили, что он получил от руководства муниципального транспортного предприятия 36 тонн щебня. За это незаконное вознаграждение Тулин, по версии следствия, закрывал глаза на допущенные в ходе ремонта трамвайных путей нарушения. Оказалось, что ремонтники допустили выход железнодорожных путей на проезжую часть автомобильной дороги.

Полицейскому предъявлено обвинение в получении взяток (ст.290 УК РФ). Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 10.10.18

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