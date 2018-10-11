СКР возбудил уголовное дело после катастрофы «Союза»

Следственный отдел СК РФ на космодроме Байконур возбудил уголовное дело после аварийного запуска корабля «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Катастрофа расследуется по ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

В настоящее время следователи осматривают стартовый комплекс и производят выемку документов, отмечается в сообщении ведомства. Причины аварии и лица, в результате действий которых случилось происшествие, устанавливаются.

По данным СКР, 11 октября 2018 года в 13:40 мск с космодрома Байконур был запущен пилотируемый корабль «Союз МС-10» с двумя космонавтами на борту. На 122-й секунде полета, на стадии работы двигателей второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ», по неизвестной на данный момент причине произошла нештатная ситуация, в результате которой космический корабль потерял управление. После срабатывания аварийной системы корабля спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя, после чего полет «Союза» был прерван, обломки ракеты упали на землю. Разрушений и пострадавших нет. Космонавты успешно приземлились в Казахстане. Врачи оценивают их состояние как хорошее. Сейчас члены экипажа «Союза» направляются на Байконур для обследования в медсанчасти, а затем, как ожидается, вылетят в Москву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.18

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