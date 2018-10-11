Экипаж аварийного «Союза» вылетел на Байконур. Врачи заявляют, что с космонавтами всё хорошо (ФОТО, ВИДЕО)

Экипаж аварийного «Союза» доставили в Жезказган после благополучной посадки на спускаемом аппарате в Карагандинской области Казахстана, а затем космонавты вылетели на Байконур, говорится в сообщении в твиттере Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что капсула с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом приземлилась в 25 км от Жезказгана. В заявлении NASA отмечалось, что члены экипажа «Союза МС-10» извлечены из спускаемого аппарата и находятся в хорошем состоянии, их готовят к эвакуации в Москву.

Члены экипажа «Союза» обследуют в Жезказгане, фото: твиттер Роскосмоса

Судя по опубликованным Роскосмосом фотографиям, Овчинин и Хейг прошли обследование в Жезказгане, совместив с чаепитием в компании с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, после чего вылетели на Байконур. На опубликованных в твиттере госкорпорации видеокадрах видно, что космонавт и астронавт самостоятельно поднялись на борт самолета.

Решение о транспортировке членов экипажа на Байконур принял Рогозин. Космонавт и астронавт будут доставлены в медсанчать ФМБА на Байконуре для дальнейшего наблюдения, уточняет Федеральное медико-биологическое агентство. Позже членов экипажа «Союза» планируют перевезти в подмосковный Звездный городок.

В ФМБА отметили, что дежурившая в районе вероятной посадки космонавтов бригада врачей-реаниматологов ФМБА оперативно прибыла на вертолете к месту приземления капсулы с членами экипажа «Союза» и осмотрела их. Состояние россиянина и американца было признано хорошим: «Пульс и давление в норме, медикоментозного лечения не требуется».

Ранее источник ТАСС сообщил, что состояние космонавтов «Союза МС-10» «не вполне хорошее» и в ближайшее время их отправят в Москву спецбортом.

Как сообщал «Новый День», после старта с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошло аварийное отключение двигателя второй ступени ракеты-носителя.

По данным источника РИА «Новости», один из четырех блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отделился в заданное время и ударил по центральному блоку второй ступени. В результате случилось аварийное выключение двигателя второй ступени. Такие выводы были сделаны по результатам анализа телеметрии, поступившей с ракеты. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг после аварии успешно приземлились в спускаемом аппарате в степях Казахстана.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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