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NewDayNews.ru

Вторник, 16 октября 2018, 17:14 мск

Новости Технологии

В «Роскосмосе» назвали сроки ближайшего пилотируемого полета к МКС

Фото: Роскосмос

Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) в начале декабря. Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Ранее запуск следующего корабля планировался 20 декабря, но из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» был перенесен на более рани срок.

«Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет – в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался», –приводит RT слова Крикалева. Он также рассказал, что находящийся сегодня на МКС экипаж проведет там чуть больше времени, чем планировалось, чтобы сделать пересменку более продолжительной.

Как писал «Новый День», в минувший четверг, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось благополучно вернуться на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.18

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