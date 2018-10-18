Озвучена главная версия крушения «Союза»

Эксперты, занимающиеся расследованием причины чрезвычайного происшествия с «Союзом-ФГ», убеждены, что авария произошла из-за механической неполадки, допущенной в ходе стыковки боковых блоков второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», – рассказал источник, близкий к Минобороны РФ. В «Роскосмосе» отметили, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели.

Как писал «Новый День», 11 октября при запуске с космодрома Байконур к Международной космической станции пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, в результате которой экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.10.18

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