Спасатели добрались до экипажа аварийного «Союза». Причину ЧП с ракетой выяснит госкомиссия

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозни создал государственную комиссию для выяснения причины аварии на ракете-носителе «Союз-ФГ», прервавшей полет корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС). Об этом Рогозин сообщил в своем твиттере.

Комиссия уже приступила к работе, в настоящее время специалисты изучают телеметрию, добавил он. Рогозин также отметил, что система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно.

Ранее сообщалось, что экипаж «Союза» успешно приземлился в Казахстане. В «Роскосмосе» отметили, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг живы и вышли на связь. Спасатели уже обнаружили спускаемый аппарат с экипажем аварийного «Союза» в Карагандинской области. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула приземлилась в 25 километрах от Жезказгана. «К месту обнаружения капсулы прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 «Синяя птица» Центрального военного округа, на борту которых находятся краны и оборудование», – отмечается в сообщении ЦВО.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», на борту которого был новый экипаж Международной космической станции (МКС), состоялся в 11:40 мск с космодрома Байконур. Авария произошла, когда «Союз» уже находился в воздухе. По информации источников, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ». По данным источника «Интерфакса», авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Из-за аварии «Союза» экипаж, который сейчас находится на МКС, может остаться на орбите на неопределенное время, отметил собеседник агентства. Он допустил пересмотр грузовых и пилотируемых пусков к МКС.

Вице-премьер Юрий Борисов, в свою очередь, сообщил, что в России для обеспечения безопасности полетов будут приостановлены все пилотируемые запуски к МКС до разбора ситуации с аварией на корабле «Союз».

Москва, служба информации «Новый День»

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