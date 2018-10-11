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Четверг, 11 октября 2018, 14:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

При запуске корабля «Союз МС-10» произошла авария. Экипаж готовится к приземлению

Фото: Роскосмос

Во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с новыми экипажем Международной космической станции (МКС) произошла «авария носителя», объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса». Старт состоялся в 11:40 с космодрома Байконур.

На борту «Союза МС-10» находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Авария произошла во время запуска, когда ракета «Союз МС-10» уже находилась в воздухе. Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане. Сейчас экипаж испытывает перегрузку в 6g.

Отметим, что трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.

Москва, Иван Гридин

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