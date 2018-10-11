Экипаж «Союза» благополучно приземлился после аварии

Экипаж космического корабля «Союз МС-10» успешно приземлился в Казахстане на спускаемом аппарате после аварии на ракете-носителе «Союз-ФГ». По данным «Роскосмоса», космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг живы и вышли на связь. Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию экипажа «Союза». Также на место приземления экипажа вылетел гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Спускаемый аппарат совершил посадку в 20-25 км от города Жезказган, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в поисках космонавта и астронавта задействованы четыре вертолета ЦВО, вылетевшие с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды. На их борту спасатели и медики.

По информации «Роскосмоса», во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. «Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета», – говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщал «Новый День», старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», на борту которого новый экипаж Международной космической станции (МКС), состоялся в 11:40 мск с космодрома Байконур. Авария произошла, когда «Союз» уже находился в воздухе. По информации источников, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя, – сообщил собеседник «Интерфакса», – Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют».

По данным источника РИА «Новости», Роскосмос создает комиссию для расследования причин аварии «Союза». В ее работе будут участвовать представители производителя – РКК «Энергия».

В NASA подтвердили информацию об аварии. В сообщении организации в твиттере говорится, что экипаж возвратился на землю в режиме баллистического спуска. «Поисково-спасательные команды сообщают, что они контактируют с экипажем «Союза». Экипаж чувствует себя хорошо», – отметили в NASA.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.18

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