Экс-главу кемеровского банка уличили в злоупотреблениях на 120 млн рублей

В Кемеровской области завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении 45-летнего бывшего директора ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк». Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.1 ст.201 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2013 года банк, который возглавлял обвиняемый, предоставил компании «Калтанское» 390 млн рублей кредита, поручителем по которому выступил лично директор организации. Уже через несколько месяцев предприятие частично выполнило обязательства по оплате кредита и возвратило 270 млн рублей заемных средств.

При этом кредит был обеспечен лишь личным обязательством директора предприятия, который был хорошим знакомым обвиняемого. Последний в интересах знакомого без соблюдения необходимой процедуры (без заседания ссудной комиссии) расторг договор личного поручительства директора ООО «Калтанское» перед банком. Тем самым банк не смог взыскать образовавшуюся ссудную задолженность с поручителя и понес убытки в размере 120 млн рублей.

В 2017 году факт преступления выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее директор банка уже проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате более 3 млрд рублей сбережений вкладчиков. В настоящее время бывший директор Новокузнецкого муниципального банка за растрату 3 млрд рублей осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Новокузнецк, Иван Гридин

Новокузнецк. Другие новости 15.10.18

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