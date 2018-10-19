Татарстанский чиновник попался на 50-миллионной махинации с землей

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов 47-летнего Фархада Латыпова. Его подозревают в превышении служебных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). Кроме того, в отношении неустановленных лиц из руководства группы компаний «ТрансТехСервис» возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, весной 2013 года некто из руководства ГК «ТрансТехСервис» решил незаконно завладеть земельным участком площадью 7062 квадратных метров на Орловском кольце в Набережных Челнах. Для этого топ-менеджер обратился к Латыпову.

Чиновник вынес постановление о предоставлении земельного участка без предварительного согласования мест размещения объектов для фирмы ООО «ТрансТехСервис». В дальнейшем неустановленные лица из «ТрансТехСервиса», незаконно получив участок, использовали его по своему усмотрению. В результате преступных действий Латыпова обществу и государству был причинен ущерб на сумму не менее 50 млн рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 19.10.18

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