Мертвую россиянку провезли на Украину под видом живой: возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Россиянин и украинец пытались провезти в автомобиле мертвую женщину на территорию Украины, выдав ее за живого пассажира. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления погранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, инцидент случился 23 октября на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. За рулем подъехавшего к пропускному пункту автомобиля Ford, зарегистрированного в России, находился россиянин, а на переднем пассажирском месте – гражданин Украины, сын водителя.

В ходе осмотра салона машины на заднем сиденье пограничники обнаружили мертвую женщину. Труп был усажен и пристегнут ремнем безопасности как живой человек.

Фото: Госпогранслужба Украины

Водитель пояснил, что покойная – его жена, которую он вез на Украину, чтобы похоронить в Запорожской области. Мужчина представил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное в России.

Сотрудники погранпункта сообщили о находке в полицию. Начато расследование по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство».

При этом в погранслужбе Украины отметили, что российские пограничники в пропускном пункте Нехотеевка «не увидели в перемещении трупа ничего удивительного», выпустив машину с территории России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.18

В Тюменской области стало больше изнасилований. / Педофила-рецидивиста поймали под Иркутском: его жертвами стали две девочки. / Константинополь просчитался: прихожане и священники Московского патриархата УПЦ не дрогнули. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»