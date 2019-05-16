В полиции не увидели нарушений в перевозке трупа на крыше машины

В социальных сетях опубликовали снимок из Воронежа. На фото на крыше автомобиля везут труп мужчины. Оказалось, что это действительно покойник. В МВД отметили, что никакого нарушения в таком способе транспортировки нет.

Дело в том, что житель села Можайское Каширского района покончил с собой. Так как смерть не носит криминального характера, близкие обязаны сами доставить покойного в воронежский морг.

«Родственники, не имея возможности вызвать перевозку, попросили соседа отвезти тело на судебно-медицинскую экспертизу в Воронеж. Вот они так его погрузили и повезли», – рассказал РИА «Новости» представитель главного управления МВД по региону.

Односельчане покойного подтвердили, что семья не смогла оплатить спецперевозку, доставить труп вызвался один из местных жителей. Однако он отказался складывать тело в салон автомобиля и положил его на крышу. По дороге ткань растрепало ветром и стала видна нижняя часть тела покойника.

В свою очередь в областном ГУ МВД отметили, что никакого нарушения в подобной перевозке умершего нет, при условии, что на руках у водителя есть необходимые документы.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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