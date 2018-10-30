Венеция ушла под воду. Туристы гуляют по затопленным улицам (ФОТО, ВИДЕО)

Три четверти территории Венеции ушло под воду из-за штормовой погоды.

Сильный ветер спровоцировал резкий подъем уровня воды в городе. В результате порядка 75% территории Венеции затопило, сообщают итальянские СМИ.

По данным агентства ANSA, накануне уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря.

Весь центр города и многие другие городские районы оказались под водой. Из-за потопа полиция закрыла доступ к центральной площади Святого Марка. Отмечается, что это наводнение стало самым сильным с 2012 года.

Венеция под водой

В настоящее время в Венеции монтируют временные мосты, но если шторм усилится, их может смыть.

Стоит отметить, что стихия не остановила туристов от прогулок по городу. Сотни путешественников, судя по многочисленным видео в соцсетях, гуляют по затопленным улицам города. Некоторые из них принимают водные процедуры прямо на городских площадях и улицах.

Ранее сообщалось, что в пяти областях Италии объявлен красный уровень угрозы в связи с сильными ливнями, оползнями и штормовым ветром. В списке оказались Лигурия, Ломбардия, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулия. В результате непогоды погибли 8 человек. Ранее сообщалось о четырех жертвах стихии: в южной области Калабрия сошедшим оползнем убило рабочих, которые занимались ремонтом канализационной сети. Несколько десятков человек пострадали.

В городах и туристических центрах отмечены трудности с железнодорожным и автомобильным движением из-за подтоплений. Власти Рима вынуждены были отменить занятия в школах. Учебные заведения также закрыты в части городов Лигурии.

Венеция, служба информации РИА «Новый День»

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