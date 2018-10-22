Улицы Рима оказались затоплены из-за мощного ливня со снегом и градом

В Риме случилось наводнение, к которому привел сильнейший дождь со снегом и градом. Мэр столицы Италии Вирджиния Раджи извинились перед местными жителями и гостями города за неприятности, которые доставила погода.

Из-за разгула стихии были закрыты шесть станций метро, в основном в его восточных районах. Под водой оказалось несколько улиц. Например, на улице Пальмиро Тольятти на окраине города уровень воды достиг метра. Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений, а в ряде мест выпал град размером с мячик для настольного тенниса.

Кроме того, вода подтопила исторический собор – базилику Святого Себастьяна (Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура – за городскими стенами). Уровень воды внутри помещений собора поднялся почти до полуметра. «Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы. Мы извиняемся за неудобства», – написала Раджи в своем Facebook.

Утром в понедельник движение подземки было возобновлено, передает РИА «Новости». Изменены маршруты нескольких автобусов, остаются закрытыми из-за подтоплений ряд подземных переходов, сообщила городская транспортная служба.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 22.10.18

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