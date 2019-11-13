Катастрофическое наводнение в Венеции: затопило почти весь город (ФОТО, ВИДЕО)

Ливни и ветер с моря привели к сильнейшему подъему воды в итальянской Венеции. Затоплено более 80% территории города, в том числе весь исторический центр, сообщает ANSA. В настоящее время уровень воды зафиксирован на отметке в 187 см. Паводок стал сильнейшим за 53 года. Городская администрация заявила о готовности ввести чрезвычайное положение. Жителям рекомендовано не покидать дома.

По данным информагентства, полностью затоплена площадь Святого Марка, уровень воды превысил там 1 метр.

Вода залила и одноименный собор.

В Сети появилось множество видео с улиц затопленного города. Некоторые из них напоминают сцену из апокалипсиса. На одном из роликов бурные потоки воды залили первые этажи зданий на одной из центральных улиц. На видео одинокий прохожий стоит по пояс в воде.

На других роликах немногочисленные туристы идут по затопленной улице – вода доходила выше колена.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что город «переживает настоящую катастрофу». «Ущерба не избежать», – заключил он.

Стоит отметить, что рекордно высокий уровень воды в Венеции был зарегистрирован в 1966 году, когда максимальная отметка подъема воды составила 190 см. Критической отметкой при этом считается 130 см. В результате сильнейшего паводка под водой оказалась не только Венеция, но и ряд других итальянских городов, в том числе и Флоренция.

В последние несколько дней на Италию обрушились проливные дожди и сильный ветер. Паводки наблюдаются и в других городах страны.

Напомним, что в конце октября прошлого года из шторма с сильным ветром под воду ушло три четверти территории Венеции. Уровень воды в городе достигал 156 см. Весь центр города и многие другие городские районы оказались под водой.

Венеция, служба информации РИА «Новый День»

Венеция. Другие новости 13.11.19

Курганская ГИБДД попросила водителей приготовиться к «температурным качелям». / Прокуратура проверила курганский Роспотребнадзор: волокитят, футболят, не наказывают. / В Ставрополе нашли живой пропавшую школьницу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»