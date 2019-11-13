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Среда, 13 ноября 2019, 14:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Сильнейший паводок в Венеции собирает жертвы (ФОТО)

Фото: tg24.sky.it

Власти Венеции сообщили о гибели двух человек из-за сильнейшего за последние 50 лет наводнения, пишут итальянские СМИ.

По их данным, погибших обнаружили на острове Пеллегрина. Одну из жертв – 78-летнего мужчину, ударило током, когда тот попытался запустить в затопленном доме электронасосы, передает агентство ANSA. Еще один мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах.

В минувшую ночь уровень воды в городе поднялся почти до 187 сантиметров, тогда как критической считается отметка в 130 сантиметров. Рекордное повышение уровня воды было зарегистрировано в 1966 году – 190 сантиметра.

Под воду ушло более 80% города, в том числе весь исторический центр. Уровень воды на площади Святого Марка превысил 1 метр. Из-за наводнения в городе наблюдаются перебои с электричеством и телефонной связью. В центре города повреждены около 60 судов.

Мэр Венеции назвал наводнение «настоящей катастрофой» и попросил горожан не выходить на улицу. Власти города собираются объявить чрезвычайное положение. В среду ожидается приход новой «высокой воды» – до 145 сантиметров.

Сильнейший паводок вызван проливными дождями и ветром с моря, который гонит морскую воду в город.

Несмотря на стихийное бедствие, многие туристы не испугались прогулок по затопленному городу. Облачившись в высокие резиновые сапоги, путешественники, судя по выложенным фото в соцсетях, гуляют по историческому центру и фотографируются на фоне подтопленных архитектурных памятников.

Фото: Getty Images

Венеция, служба информации РИА «Новый День»

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