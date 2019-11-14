На Венецию идет новая волна наводнения, введен режим ЧС: туристов стихия не испугала (ФОТО)

Департамент гражданской защиты Италии предупредил о новой волне наводнения в Венеции. По прогнозу ведомства, уровень воды может подняться до 125 сантиметров, что вновь приведет к подтоплению города.

Посетивший накануне Венецию премьер-министр Италии Джузеппе Конте сегодня заявил, что в течение дня пройдет заседание совета министров, на котором будет объявлен режим чрезвычайного положения из-за стихийного бедствия, после чего власти примут решение о выделении средств для компенсации убытков жителям города, магазинам и компаниям, передает ТАСС. Ранее власти Венеции заявили об ущербе от катастрофического наводнения в сотни миллионов евро.

Несмотря на сильнейший за последние 50 лет паводок, российские туристы, по информации Ассоциации туроператоров РФ, не отказываются от запланированных поездок в Венецию. «Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было», – говорится в сообщении организации. По данным АТОР, все находящиеся в зоне бедствия российские туристы информированы по поводу сложившейся ситуации и находятся в безопасности. Туроператоры подчеркивают, что в случае необходимости все граждане России будут эвакуированы из потенциально опасных районов.

В Венеции по-прежнему подтоплено одно из самых популярных мест туристических мест – площадь Сан Марко. Первый этаж расположенного на ней собора Святого Марка находится на метр под водой. В городе временно прекращено катание на гондолах. Туроператоры меняют экскурсионные программы.

Самих туристов «высокая вода» не пугает: путешественники покупают высокие сапоги и гуляют по городу.

Туристы в затопленной Венеции, фото: ANSA

Скриншот видео Euronews

В историческом центре Венеции положены мостки, и туристы передвигаются по ним.

Скриншот видео Euronews

Как сообщал «Новый День», в ночь на 13 ноября уровень воды в Венеции достиг рекордной отметки в 187 сантиметра, в результате затоплено более 80% территории города, в том числе исторический центр. Жертвами стихии стали два человека. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Причиной паводка стали проливные дожди и сильный ветер с Адриатического моря, который нагоняет морскую воду в город.

Самое сильное наводнение в Венеции было зафиксировано в 1966 году, тогда уровень воды достиг 190 сантиметров. Критическим уровнем считается 130 сантиметров.

Мэрия Венеции на своем официальном сайте сегодня предупредила, что в ближайшие дни в городе будет сохраняться очень высокий уровень воды. Так, 15 ноября ожидается максимальный уровень воды 145 сантиметров (в 11:20 по местному времени), 16 ноября – 110 сантиметров (в 11:55), 17 ноября – 125 сантиметров (в 01:55). Сейчас уровень воды в городе находится на отметке 112 сантиметров.

Венеция, служба информации РИА «Новый День»

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