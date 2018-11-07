По стопам предшественника: врио мэра Махачкалы подозревают в хищении 40 млн рублей

Исполняющий обязанности главы администрации Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сегодня в рабочем кабинете и дома у Гасанова прошли обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самого чиновника задержали сотрудники ФСБ.

По словам собеседника агентства, в отношении Гасанова возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По предварительным данным, действия чиновника нанесли ущерб бюджету в 40 млн рублей.

Стоит отметить, что в октябре предшественник Гасанова Муса Мусаев был осужден на четыре года колонии за хищение 48 млн рублей.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 07.11.18

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