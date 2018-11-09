Сотрудники колонии, где шиковал бандит-«цапок», попали под уголовку

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников исполнительной колонии №3 в Амурской области за создание «привилегированных условий» для члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза, сообщает Следственный комитет РФ.

По информации ведомства, дело будет расследоваться по статье «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, с января 2015 по февраль 2018 года сотрудники колонии совершали действия в интересах Цеповяза, «явно выходящие за пределы их полномочий». При этом следователи пока не установили, кто именно из сотрудников пенитенциарного учреждения потворствовал осужденному за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Расследовать дело будет центральный аппарат Следственного комитета. «При этом следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства в ИК №3», отметили в ведомстве.

Кроме того, следователи проверят информацию об угрозах жене Цеповяза.

Ранее в СМИ появились фотографии из колонии, на которых Цеповяз обедает деликатесами – крабами и красной икрой, жарит шашлыки и пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что снимки были сделаны три года назад. При этом в ведомстве отметили, что заказывать элитные блюда заключенным разрешается, а вот сотовые телефоны на зоне категорически запрещены.

Шикующим в местах лишения свободы бандитом заинтересовались в СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял под собственный контроль ход проверки колонии. Во ФСИН также заявили, что проведут проверку соблюдения внутреннего распорядка.

Напомним, Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в Краснодарском крае. Широкую огласку получило дело об убийстве фермера Аметова и его семьи в станице Кущевской. Тогда бандиты лишили жизни 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Главарь банды Сергей Цапок умер летом 2014 года от закупорки сосуда оторвавшимся тромбом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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