Бандит, шикующий на зоне, подставил колонию под проверку и лишился шансов на досрочное освобождение

Член банды Цапка Владимир Цеповяз вольготно чувствовал себя в заключении. Обедал крабами и икрой, а также беспрепятственно пользовался мобильным телефоном, что категорически запрещено. При этом он сумел заработать 16 благодарностей, что позволяло ему рассчитывать на УДО. Когда снимки шикарной жизни сидящего за убийства и изнасилования преступника попали в СМИ, во ФСИН поспешили оправдаться, что фото сделаны давно. Теперь колонию проверит СКР под пристальным контролем главы ведомства.

О послаблениях в колонии для Цеповяза рассказала его бывшая жена. По ее словам, на содержание мужа она отправляла около 3 млн рублей в год. На эти деньги заключенный заказывал деликатесы, а снимки застолий высылал супруге. Женщина решила развестись, когда из зоны супруг пригрозил отнять у нее бизнес.

Фото: www.mzk1.ru

Как уточнил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, снимки Цеповяза с деликатесами были сделаны еще в 2015 году. С тех пор колонию проверяли дважды, сообщает Telegram-канал 338. Выяснилось, что прежнее руководство делало Цеповязу поблажки, которые заключались в послаблениях в части выполнения им распорядка дня. Однако нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было.

Максименко отметил, что во многих учреждениях разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, проносить за решетку категорически запрещается. «Что тут скажешь – избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников», – сказал представитель ФСИН.

В настоящее время условия содержания Цеповяза, по словам Максименко, ужесточены. Кроме того, с заключенного сняли все благодарности, объявленные ранее, за исключением тех, что он получил за участие в спортивных мероприятиях среди осужденных.

Тем временем, о проведении проверки заявили в Следственном комитете. Следователи дадут «жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности». Ход проверочных мероприятий взяли на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в Краснодарском крае. Широкую огласку получило дело об убийстве фермера Аметова и его семьи. Тогда бандиты лишили жизни 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Главарь банды Сергей Цапок скончался летом 2014 года от закупорки сосуда оторвавшимся тромбом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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