Обедавшего икрой и крабами на зоне Цеповяза поместили в ШИЗО

Члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза перевели в штрафной изолятор после скандала с шикарными застольями, которые он устаивал в колонии. Причины перевода пока не выяснены, об этом сообщил адвокат осужденного.

Защитник встречался с Цеповязом накануне. «Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО, на непонятных мне пока основаниях»,– сообщил адвокат «Интерфаксу». Ранее осужденный отбывал наказание в обычном бараке.

По словам председателя общественной наблюдательной комиссии Амурской области Натальи Охотниковой, вероятно, Цеповяз нарушил внутренний распорядок, поэтому его перевели в штрафной изолятор, в котором по закону осужденного могут держать до месяца. Члены ОНК намерены посетить колонию вместе с прокуратурой.

Как ранее сообщал «Новый День», в СМИ появились фотографии из колонии, на которых Цеповяз обедает деликатесами, жарит шашлыки и пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что снимки были сделаны три года назад. При этом в ведомстве отметили, что заказывать элитные блюда заключенным разрешается, а вот сотовые на зоне категорически запрещены.

Шикующим в местах лишения свободы бандитом заинтересовались в СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял под собственный контроль ход проверки колонии. Во ФСИН также заявили, что проведут проверку соблюдения внутреннего распорядка.

Напомним, Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в Краснодарском крае. Широкую огласку получило дело об убийстве фермера Аметова и его семьи. Тогда бандиты лишили жизни 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Главарь банды Сергей Цапок скончался летом 2014 года от закупорки сосуда оторвавшимся тромбом.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 08.11.18

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