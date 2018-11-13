В Башкирии под суд пойдут 20 автоподставщиков, в том числе экс-полицейские

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 20 человек, в том числе 5 экс-сотрудников ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого, их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования и организации его совершения, служебном подлоге и его организации, злоупотреблении должностными полномочиями (чч. 2-4 ст.159.5 и ч.3 ст. 33, чч.2-4 ст.159.5, ч.2 ст.292 и ч.3 ст.33, ч.2 ст. 292, ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, участники организованной группы вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств у страховых компаний путем фальсификации дел об административных правонарушениях по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям с использованием служебного положения сотрудников ГИБДД.

Для этого они привлекли пятерых на тот момент уже бывших сотрудников ГИБДД. Инсценировав ДТП, злоумышленники из числа сотрудников ГИБДД давали подчиненным указания о составлении подложных справок и схем, инспектор самостоятельно составлял подложные документы, а остальные фигуранты участвовали в мнимых ДТП. Всего с октября 2016 по июль 2017 года выявлено 23 таких факта, по которым страхователи необоснованно получили выплаты на общую сумму более 8 млн рублей.

Также один из сотрудников злоупотребил своими полномочиями, уничтожив за незаконное вознаграждение административный протокол, который был составлен на пьяного водителя иномарки. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 13.11.18

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