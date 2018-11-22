В отношении рэпера Хаски возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба» (ч.1 ст.167 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, дело возбудили полицейские Краснодара, где репер должен был дать концерт. В пресс-службе регионального полицейского главка информацию об уголовном деле в отношении музыканта ни подтвердили, ни опровергли. Менеджер артиста Андрей Орехов сообщил, что ему ничего не известно об уголовном преследовании Хаски.

Ранее полиция Краснодара составила три административных протокола в отношении рэпера Хаски, рассказал его адвокат Алексей Аванесян. «В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски составлено три административных протокола. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста», – приводит «Интерфакс» слова Аванесяна.

Он, в частности, уточнил, что Кузнецова обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование.

Напомним, задержание Кузнецова состоялось в среду вечером у входа в один из краснодарских клубов, где должен был состояться его концерт, однако руководство развлекательного заведения в последний момент отменило мероприятие в связи с обращением прокуратуры. Надзорное ведомство незадолго до концерта направило предостережение о недопущении противоправных действий в связи признаками экстремизма в творчестве артиста.

Организаторы постарались перенести концерт на другую площадку, но в последний момент и этим планам было не суждено сбыться. В соцсетях появилось множество видео и фото с рассказами о событиях вечера среды. Пользователи рассказали, что Хаски запрыгнул на крышу автомобиля недалеко от клуба, где должен был состояться его концерт, и стал исполнять одну из песен под одобрительные крики собравшихся. После этого полицейские задержали рэпера.

Ранее из-за претензий прокуратуры к текстам исполнителя был отменен его концерт в Тольятти.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 22.11.18

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