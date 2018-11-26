Краснодарский суд отменил арест рэпера Хаски

Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте на 12 суток рэпера Хаски (Дмитрий Кузенцов). Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат артиста Алексей Аванесян.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», – сообщил адвокат.

Как писал «Новый День», 21 ноября должен был состояться концерт Хаски в Краснодаре. Руководство концертной площадки отменило выступление в связи с предостережение прокуратуры, которая проверяет творчество артиста на экстремизм. Тогда Хаски залез на крышу припаркованного у клуба автомобиля и стал исполнять свои песни. Вскоре он был задержан полицейскими.

В полиции на рэпера составили протоколы об организации массового пребывания граждан в общественных местах (ч.1 ст.20.2.2 КоАП), мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти (ч.2 ст.20.1 КоАП), и об отказе пройти медицинское освидетельствование (ч.1 ст.6.9 КоАП). На следующий день Первомайский районный суд арестовал Хаски на 12 суток по протоколу о хулиганстве, а за отказ пройти медицинское освидетельствование ему назначили еще трое суток ареста.

Из-за ареста рэперу пришлось отменить запланированные концерты.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 26.11.18

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