Полиция Екатеринбурга не стала запрещать концерт IC3PEAK

Участников группы IC3PEAK в Екатеринбурге вызвали в полицию. Но концерт отменять не будут. По словам правоохранителей, музыкантам просто напомнили о правилах безопасности.

В Екатеринбурге сегодня должен пройти концерт электронной группы IC3PEAK. «In every city we try to find new venues, but it's getting more and more difficult. Next stop is Yekaterinburg, where our tour manager has already been ordered to come to police «to talk» («В каждом городе мы стараемся найти новые места, но это становится все более и более сложным. Следующая остановка – Екатеринбург, где наш тур-менеджер уже приказал прийти в полицию «поговорить»), – такое сообщение появилось сегодня утром на официальной странице группы в фейсбуке. Но, как выяснилось, екатеринбургские полицейские запрет вводить не стали.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что беседа с полицией перед массовым мероприятием – это обычная практика, разговаривают со всеми без исключения и просто напоминают о необходимости принять меры безопасности. Концерт состоится, рядом с концерт-холлом «Свобода» будет выставлено оцепление. В УМВД отметили, что количество полицейских будет не больше, чем это бывает на выступлениях других групп.

«Концерт уже сегодня! Двери в 19:00, начало концерта в 20:30. Вход 16+ или вместе с родителями/родственником, для них вход бесплатный», – пошутили музыканты на странице «ВКонтакте».

Группа IC3PEAK одна из тех, у кого в 2018 году начались проблемы с выступлениями. Буквально вчера в Новосибирске отменили декабрьский концерт, для проведения концерта в Казани группа за два дня сменила три площадки. В Перми силовики трижды срывали выступление, после чего попросили музыкантов покинуть город, аналогичная история произошла в Нижнем Новгороде. Проблемы им устраивают на основании того, что в их песнях якобы есть суицидальная направленность, они якобы пропагандируют насилие. Однако официально творчество IC3PEAK не запрещалось, суд не выносил решения о признании песен этой группы экстремистскими.

Помимо IC3PEAK, за последние недели оказались под запретом выступления рэперов Элджея и Хаски, в отношении последнего даже возбуждалось уголовное дело. После того как отменили его концерт в Краснодаре, рэпер выступил на улице, забравшись на автомобиль. Музыканта отправляли под арест на 12 суток, но через четыре дня отпустили. Накануне владелица автомобиля попросила не возбуждать уголовное дело.

Екатеринбург, служба информации

