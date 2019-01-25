Генпрокуратура разберется в причинах отмены концертов рэперов в регионах

Генпрокуратура поручила региональным подразделениям провести проверки по фактам отмены концертов рэперов, следует из уведомления Генпрокуратуры на имя главы молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой. Именно она по итогам декабрьского круглого стола рэперов и депутатов в Госдуме направила обращение в надзорное ведомство с просьбой провести проверку по факту возможных противоправных действий со стороны чиновников и представителей правоохранительных органов на местах.

«Сообщаю, что ваше обращение по поводу законности и обоснованности действий сотрудников правоохранительных органов и органов местного самоуправления, связанных с отменой концертов ряда популярных рэп-исполнителей, поступившее от депутата Госдумы Выборного А.Б., направлено прокурорам республик Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Краснодарского Края, Белгородской и Нижегородской областей для организации проверки, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования вас о результатах», – говорится в документе из надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура проконтролирует выполнение своего поручения», – сообщила Мария Воропаева RNS. Напомним, в конце прошлого года в Госдуме на площадке Молодежного парламента прошел круглый стол, на котором обсуждалась массовая отмена концертов рэперов в регионах. Со стороны музыкантов на встрече присутствовали рэперы Баста и Птаха. Со стороны депутатов – замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный, а также глава комитета по молодежной политике Михаил Дегтярёв. Первый предложил описать ему проблему более подробно, чтобы он мог направить депутатский запрос в Генпрокуратуру.

Как писал «Новый День», в конце 2018 года в ряде регионов России были отменены концерты рэп-исполнителей Хаски и Элджея, а также музыкальных групп IC3PEAK и «Френдзона».

Также в середине декабря вопрос об отмене концертов молодежных исполнителей, которые произошли в разных городах страны был поднят в ходе встречи членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России.

«Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо, системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», – рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она также отметила, что информацию об отмене концертов получила от московских студентов и уже направила запрос в столичную прокуратуру.

7 декабря ситуацию вокруг концертов рэп-исполнителей комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он сообщил, что в Кремле «очень внимательно следят за происходящим», но при этом не стал уточнять реакцию администрации президента.

Москва, Иван Гридин

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