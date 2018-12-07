В Кремле сочли глупостью отмену концертов рэперов. МВД уже захотело «разобраться в каждом случае»

В Кремле прокомментировали ситуацию с запретами концертов рэп-исполнителей в российских регионах. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал запреты выступлений рэперов глупостью. Об этом он заявил на съезде «Единой России», призвав единороссов больше внимания уделять современной молодежной культуре. По словам чиновника, необходимо уметь работать в этой среде.

По словам Кириенко, «надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Он отметил, что непонимание выливается в запреты концертов – «это глупость».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «очень внимательно» внимательно наблюдают за ситуацией с отменой концертов популярных рэперов в регионах России. При этом он отказался что-либо добавить к своим словам.

Между тем в МВД России уже заявили о готовности разобраться с причинами участившихся отмен в регионах РФ концертов рэп-исполнителей. При этом в ведомстве открестились от отмен выступлений. Замглавы министерства Игорь Зубов отметил, что необходимо разбираться в каждом случае. «Поручит нам прокуратура – будем разбираться», – сказал он, добавив, что указаний из центрального аппарата министерства на этот счет не поступало.

Стоит отметить, что за последний месяц в российских регионах под давлением местных властей, силовиков и местных активистов под разными предлогами отменили концерты рэперов Хаски, Элджея и Gone.Fludd, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». В частности, 6 декабря был отменен концерт «Френдзоны» в Иваново из-за претензий правоохранительных органов. Претензии общественников высказывались к содержанию песен, в которых они в разных случаях усматривали признаки экстремизма, гей-пропоганды и пропаганды суицидов.

Напомним, 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся. Ранее под арест попал Хаски. Это произошло после того, как выступил в Краснодаре на улице, забравшись на автомобиль. Музыканта отправили под арест на 12 суток, но через четыре дня отпустили после того, как суд отменил решение об аресте рэпера.

Накануне представители рэп-тусовки были приглашены на обсуждение сложившейся ситуации в Госдуме. На встречу пришли Птаха, Жиган и Pra(Killa'Gramm). Однако участники «круглого стола» не смогли найти общего языка. Дошло до того, что Жиган покинул зал со словами, обращенными к Птахе: «Братан, это бесполезно».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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