Москалькова: Путин просил разобраться с отменой концертов рэперов

В ходе встречи членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России был поднят вопрос об отмене концертов молодежных исполнителей, которые произошли в разных городах страны в последние несколько недель. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо, системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», – приводит РИА «Новости» слова Москальковой. Она также отметила, что информацию об отмене концертов получила от московских студентов и уже направила запрос в столичную прокуратуру.

Член СПЧ журналистка Екатерина Винокурова подтвердила, что вместе с правозащитником Андреем Бабушкиным задавала главе государства вопрос о проблеме отмены концертов, отмечает РБК.

7 декабря ситуацию вокруг концертов рэп-исполнителей комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он сообщил, что в Кремле «очень внимательно следят за происходящим», но при этом не стал уточнять реакцию администрации президента.

По этому поводу также высказался первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он назвал запреты выступлений рэперов глупостью. По словам Кириенко, «надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Он отметил, что непонимание выливается в запреты концертов – «это глупость».

В МВД России заявили о готовности разобраться с причинами участившихся отмен в регионах РФ концертов рэп-исполнителей. При этом в ведомстве открестились от причастности к отменам выступлений. Замглавы министерства Игорь Зубов отметил, что необходимо разбираться в каждом случае. «Поручит нам прокуратура – будем разбираться», – сказал он, добавив, что указаний из центрального аппарата министерства на этот счет не поступало.

За последние несколько недель в российских регионах под давлением местных властей, силовиков и местных активистов под разными предлогами отменили концерты рэперов Хаски, Элджея и Gone.Fludd, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». В частности, 6 декабря был отменен концерт «Френдзоны» в Иваново из-за претензий правоохранительных органов. Претензии общественников высказывались к содержанию песен, в которых они в разных случаях усматривали признаки экстремизма, гей-пропоганды и пропаганды суицидов.

Напомним, 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся. Ранее под арест попал Хаски. Это произошло после того, как выступил в Краснодаре на улице, забравшись на автомобиль. Музыканта отправили под арест на 12 суток, но через четыре дня отпустили после того, как суд отменил решение об аресте рэпера.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.12.18

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